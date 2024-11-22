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Орбан пообещал пригласить Нетаньяху в Венгрию и не выдать его МУСу

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что намерен пригласить главу правительства Израиля Биньямина Нетаньяху в Венгрию, даже вопреки ордеру Международного уголовного суда на его арест, передает АР.

"Мы не будем повиноваться этому решению. Для него не будет последствий (в случае визита в Венгрию - ИФ)", - сказал Орбан в эфире государственной радиостанции.

По его словам, Нетаньяху должен иметь возможность проводить переговоры в Венгрии в "адекватных условиях безопасности".

Премьер добавил, что "неправильное" и "циничное" решение МУСа об ордере на арест Нетаньяху противоречит международному праву и способствует эскалации напряженности. По его оценке, МУС "вмешивается в действующий конфликт в политических целях".

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал постановление МУСа абсурдным.

МУС выдал ордеры на арест Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта за "преступления против человечности и военные преступления". Палата предварительного производства МУС перед принятием данного решения отвергла возражения израильской стороны, считавшей, что МУС не в праве рассматривать данный вопрос, так как Израиль не является членом суда.

Израиль 26 сентября направил в МУС два запроса, в которых оспаривал юрисдикцию МУС "в отношении ситуации в Государстве Палестина" в целом и в отношении граждан Израиля в частности.

Виктор Орбан Израиль МУС Палестина Венгрия Биньямин Нетаньяху
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