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Байден возмущен выдачей МУС ордеров на арест Нетаньяху и Галанта

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден назвал возмутительным решение Международного уголовного суда (МУС) выдать ордеры на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта.

"Выдача МУС ордеров на арест израильских руководителей возмутительна. Позвольте мне еще раз прояснить: что бы ни подразумевал МУС, Израиль и (палестинское движение - ИФ) ХАМАС вовсе не равны", - говорится в заявлении Байдена, опубликованном Белым домом.

По его словам, США "всегда будут поддерживать Израиль в условиях угроз его безопасности".

В четверг МУС выдал ордеры на арест Нетаньяху и Галанта за "преступления против человечности и военные преступления".

Вместе с тем палата предварительного производства МУС перед принятием данного решения отвергла возражения израильской стороны, считавшей, что МУС не в праве рассматривать данный вопрос, так как Израиль не является членом суда.

Израиль 26 сентября направил в МУС два запроса, в которых оспаривал юрисдикцию МУС "в отношении ситуации в Государстве Палестина" в целом и в отношении граждан Израиля в частности.

Джо Байден Израиль Биньямин Нетаньяху Йоав Галант
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