Минстрой проконтролирует расценки риелторов в сегменте ИЖС

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Рынок риелторских услуг в сегменте индивидуального жилья (ИЖС) после введения эскроу на этом первичном рынке требует пристального внимания, заявил на круглом столе "Итоги года в малоэтажном строительстве России" замглавы Минстроя Никита Стасишин.

"Еще один момент, которым мы уже начали заниматься, и продолжим совместно заниматься и впредь - это услуги риелторов в сегменте ИЖС", - сказал он, добавив, что речь о прямом регулировании не идет.

"Конечно, регулировать не нужно. Но чтобы не получилось, что на новом рынке риелторские услуги были завышенные", - пояснил Стасишин.

Он напомнил, что необходимо различать объем и наполнение такой услуги в зависимости от сегмента.

"Одно дело это элитная загородная недвижимость, либо земля. Другое дело, по сути, это подряд под ключ, это банки", - подчеркнул замглавы Минстроя.

В России в марте 2025 года вступит в силу закон о распространении механизма счетов эскроу на строительство индивидуальных домов по договорам подряда. Получить деньги застройщик может только после ввода объекта в эксплуатацию. В сентябре Стасишин заявилчто, возможно, закон потребуется усовершенствовать.