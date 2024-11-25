Поиск

Минстрой проконтролирует расценки риелторов в сегменте ИЖС

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Рынок риелторских услуг в сегменте индивидуального жилья (ИЖС) после введения эскроу на этом первичном рынке требует пристального внимания, заявил на круглом столе "Итоги года в малоэтажном строительстве России" замглавы Минстроя Никита Стасишин.

ЭкономикаМинстрой отметил рост рынка ИЖС в России на 16% к 2023 годуЧитать подробнее

"Еще один момент, которым мы уже начали заниматься, и продолжим совместно заниматься и впредь - это услуги риелторов в сегменте ИЖС", - сказал он, добавив, что речь о прямом регулировании не идет.

"Конечно, регулировать не нужно. Но чтобы не получилось, что на новом рынке риелторские услуги были завышенные", - пояснил Стасишин.

Он напомнил, что необходимо различать объем и наполнение такой услуги в зависимости от сегмента.

"Одно дело это элитная загородная недвижимость, либо земля. Другое дело, по сути, это подряд под ключ, это банки", - подчеркнул замглавы Минстроя.

В России в марте 2025 года вступит в силу закон о распространении механизма счетов эскроу на строительство индивидуальных домов по договорам подряда. Получить деньги застройщик может только после ввода объекта в эксплуатацию. В сентябре Стасишин заявилчто, возможно, закон потребуется усовершенствовать.

Никита Стасишин Минстрой ИЖС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Апелляция отменила начало банкротства экс-владельца банка "Югра" Хотина

Рыбопромышленники назвали вылов лососей в 2024 году худшим с 2005 года

Рыбопромышленники назвали вылов лососей в 2024 году худшим с 2005 года

"Русал" сократит выпуск алюминия на 250 тыс. т в рамках решения оптимизировать мощности

"Русал" сократит выпуск алюминия на 250 тыс. т в рамках решения оптимизировать мощности

В РФ введут временный запрет на вывоз отходов и лома драгметаллов с 1 декабря по 31 мая 2025 г.

Китай в октябре увеличил поставки в РФ яблок и груш в 1,6 раза до $6,2 млн

Китай в октябре увеличил поставки в РФ яблок и груш в 1,6 раза до $6,2 млн

Выборгский суд прекратил дело против экс-президента "Балтики" Шерстенникова

Курс юаня поднялся выше 14 рублей впервые с 9 октября 2023 года

Курс юаня поднялся выше 14 рублей впервые с 9 октября 2023 года
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });