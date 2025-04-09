ЦБ призовет банки реструктурировать кредиты пострадавшим от мошенничества при ИЖС

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Банк России будет рекомендовать банкам реструктурировать кредиты заемщикам, которые пострадали от мошенничества при строительстве индивидуального жилья, заявила в Госдуме председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Проблема защиты прав граждан на рынке жилья находится в центре внимания регулятора, заверила она. Она напомнила, что ЦБ в социально значимых случаях, когда еще нет широкого законодательства, выпускает рекомендации для банков, чтобы те использовали индивидуальный подход к пострадавшим заемщикам и реструктурировали кредиты на более длинные сроки или снижали процентные ставки.

"Обычно к этим рекомендациям банки прислушиваются, и мы планируем дать сейчас такого рода рекомендации в отношении людей, которые пострадали от мошенничества при ИЖС. Здесь, конечно, нужно будет учитывать масштаб финансовых потерь. Мы обсудим с правительством, какие могут быть потери. Важны системные меры, которые принимаются в этой отрасли, в том числе и введение счетов эскроу. Будем дальше работать над этими мерами", - заявила глава ЦБ.

Проблема обманутых участников ИЖС в Татарстане поднималась в декабре 2024 года на прямой линии с президентом Владимиром Путиным. Заемщики взяли ипотеку с господдержкой на строительство индивидуального жилья, но дома им так и не построили. На тот момент в системе ИЖС не было эскроу-счетов, защищающих от риска незавершенного строительства, этот закон вступил в силу только с 1 марта 2025 года.