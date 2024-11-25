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Четвертый для Казахстана НПЗ построят на западе страны

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - В Казахстане после 2030 года планируют построить четвертый для страны нефтеперерабатывающий завод, предварительной площадкой для него рассматривают Западно-Казахстанскую область, сообщил журналистам министр энергетики республики Алмасадам Саткалиев.

"Предварительная площадка (четвертого НПЗ - ИФ) - это западный Казахстан, она рассматривается, она есть в планах", - сказал он.

По словам министра, ожидается, что это будет не просто НПЗ, а "будет целый нефтегазохимический комплекс, мощностью до 10 млн тонн продукции".

"На окончательное решение по строительству данного НПЗ будут влиять предварительные факторы - это темпы электрификации транспорта, темпы потребления энергоресурсов, наши экспортные возможности", - добавил он.

Ранее министр заявил в парламенте, что в связи с ожидаемым дефицитом светлых нефтепродуктов в 2036 году требуется начать проектирование нового НПЗ мощностью 10 млн тонн в год, но не позднее 2030 года, и строительство в 2032 году.

В Казахстане сейчас действуют три крупных НПЗ - Атырауский (АНПЗ), Шымкентский и Павлодарский нефтехимический завод (ПНХЗ).

Казахстан НПЗ Алмасадам Саткалиев Минэнерго
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