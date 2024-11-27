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Прибыль крупных промпредприятий Китая в январе-октябре снизилась на 4,3%

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Совокупная прибыль крупных промышленных компаний Китая в январе-октябре 2024 года снизилась на 4,3% относительно того же периода прошлого года - до 5,868 трлн юаней ($809 млрд), говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ).

К крупным ГСУ относит промпредприятия с годовой выручкой свыше 20 млн юаней.

Для сравнения: в январе-сентябре был зафиксирован спад прибыли на 3,5%.

В октябре суммарная прибыль крупных промпредприятий Китая сократилась на 10% относительно того же месяца годом ранее. В сентябре показатель упал на 27,1%.

Прибыль государственных компаний за десять месяцев уменьшилась на 8,2%, частных - на 1,3%.

Снижение прибыли в январе-октябре было отмечено в сфере добычи неметаллических минеральных ресурсов (-49,6%), в угольной промышленности (-23,7%), в производстве специальной техники (-5,2%), в производстве электрического оборудования (-5,1%), в химической промышленности (-7,7%), в автомобильной (-3,2%), в нефтегазовой (-1,8%).

Повышение прибыли отмечено в сфере производства цветных металлов (+40%), в текстильной промышленности (+5,3%), в сегменте выпуска компьютеров и коммуникационного оборудования (+8,4%), в сфере сельского хозяйства и производства продуктов питания (+2,8%), в выработке тепловой энергии (+13,8%).

Китай
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