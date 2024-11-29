ЦБ продлил на год нулевые тарифы для бизнеса за операции с цифровыми рублями

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Банк России продлил на год, до 31 декабря 2025 года, льготный период, в течение которого с компаний не будет взиматься комиссия за проведение операций с цифровыми рублями, говорится в сообщении регулятора.

Это позволит бизнесу сократить издержки во время подготовки к массовому внедрению цифрового рубля, которое запланировано на середину следующего года, и в первые месяцы его широкого использования, отмечает регулятор.

Для физических лиц любые операции с цифровыми рублями будут бесплатными вне зависимости от льготного периода.

Тариф для бизнеса за прием оплаты товаров и услуг цифровыми рублями с 1 января 2026 года составит 0,3% от суммы платежа, но не более 1,5 тыс. рублей. Тариф для компаний, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги - 0,2%, но не более 10 рублей. Комиссия за переводы между юридическими лицами составит 15 рублей за операцию.

Открыть или закрыть счет на платформе цифрового рубля все пользователи смогут без комиссий.

Цифровой рубль - третья форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег (наличной и безналичной). ЦБ с 15 августа 2023 года проводит пилот с реальными цифровыми рублями. Первый этап тестирования прошел в режиме friends and family при участии около 600 физлиц из числа сотрудников 12 банков. Второй этап пилота начался 1 сентября, количество участников-физлиц выросло до 9 тыс., а количество юрлиц - с 22 до 1200. Ожидается, что ко второму этапу пилота позднее присоединятся еще 19 банков.

Введение цифрового рубля в широкий оборот предполагается начинать постепенно с 1 июля 2025 года. С этой даты Банк России хочет обязать крупные банки предоставлять клиентам возможность проводить операции с цифровыми рублями. Банкам с универсальной лицензией предоставляется больше времени на доработку своих систем - до 1 июля 2026 года, другим кредитным организациям - до 1 июля 2027 года.