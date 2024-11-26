Банки будут выполнять "антиотмывочные" меры на платформе цифрового рубля вместе с ЦБ

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Основные функции по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) на платформе цифрового рубля будет выполнять не только ЦБ, как предполагалось изначально, но и банки, сообщил замначальника управления методического обеспечения финмониторинга, валютного контроля и гособоронзаказа службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ Сергей Ключевский.

Законопроект (№ 576830-8), который предусматривает распространение на операции с цифровым рублем требований федерального закона №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, был внесен в парламент в марте. В октябре Госдума приняла его в первом чтении.

"Изначально предполагалось, что основной ("антиотмывочный" - ИФ) функционал будет выполнять Банк России как оператор (платформы цифрового рубля - ИФ), и на реализацию этой идеи были затрачены определенные человеко-часы для того, чтобы условно спроектировать подзаконную базу на этот счет. Но в процессе дискуссии, в процессе анализа этого законопроекта в итоге пришли к выводу о необходимости гибридного подхода. И как раз та редакция законопроекта, которая сейчас готовится к принятию во втором чтении, они предполагает эту гибридную модель", - сказал Ключевский в ходе выступления на конференции Ассоциации российских банков.

"Гибридность этой модели выражается в том, что функционал по ПОД/ФТ будут выполнять, в том числе сами кредитные организации в зависимости от того, куда обращается клиент - в кредитную организацию для совершения операции с цифровым рублем, либо к оператору (платформы - ИФ)", - добавил он.

По его словам, принятый в первом чтении законопроект кардинально отличается от документа, доработанного ко второму чтению. "Росфинмониторинг текстовку уже согласовал, думаю, что скоро она ко второму чтению будет выноситься", - уточнил Ключевский.

Он также отметил, что законопроект с точки зрения ПОД/ФТ функционала вступает в силу с 1 июля 2025 года. Сейчас обсуждается, что это будет поэтапное вступление в силу. В основном это коснется сначала системно значимых кредитных организаций, затем банков с универсальной лицензией, потом всех остальных.

Ранее правительство РФ поддержало принятие законопроекта в первом чтении, однако в своем отзыве на документ отмечало необходимость определить орган, который будет контролировать исполнение №115-Ф3 Банком России. Это требуется, поскольку ЦБ, как оператор платформы цифрового рубля, будет также следить за исполнением на ней "антиотмывочных" мер, что может "привести к нарушению принципа объективности и открытости при проведении контрольно-надзорных мероприятий".

Позднее необходимость доработки этого вопроса ко второму чтению также отметил в своем отзыве комитет Госдумы по финансовому рынку. "То есть фактически Банк России будет осуществлять контроль выполнения им же своих функций. Осуществления внешнего независимого контроля законопроектом не предусмотрено. По мнению комитета, данный подход не может обеспечить требуемую объективность осуществления контроля", - говорилось в отзыве.

Цифровой рубль

Цифровой рубль - третья форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег (наличной и безналичной). ЦБ с 15 августа 2023 года проводит пилот с реальными цифровыми рублями. Первый этап тестирования прошел в режиме friends and family при участии около 600 физлиц из числа сотрудников 12 банков. Второй этап пилота начался 1 сентября, количество участников-физлиц выросло с 600 человек до 9 тыс., а количество юрлиц - с 22 компаний до 1200. Ожидается, что ко второму этапу пилота присоединятся еще 19 банков.

Введение цифрового рубля в широкий оборот предполагается начинать поэтапно с 1 июля 2025 года. Начиная с этого времени Банк России хочет обязать крупные банки предоставлять клиентам возможность проводить операции с цифровыми рублями. Банкам с универсальной лицензией предоставляется больше времени на доработку своих систем - до 1 июля 2026 года, другим кредитным организациям - до 1 июля 2027 года.