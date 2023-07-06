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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:25

Размер льготного кредита по "Сельской ипотеке" увеличен до 6 млн рублей

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Правительство расширило условия участия в программе "Сельская ипотека", заявил на заседании кабинета министров премьер-министр Михаил Мишустин.

"Теперь правительство расширяет для граждан условия участия в государственной программе. В первую очередь возрастает размер льготного кредита с 3 до 6 млн рублей для жителей тех субъектов РФ, которые применяют этот механизм. (...) Можно будет взять кредиты на покупку квартиры в многоэтажном доме в опорных населенных пунктах. Их у нас более 1,5 тыс. по всей стране", - сказал он.

Помимо этого, еще одно нововведение поможет жителям приобрести за счет кредитных средств готовый домокомплект и строиться своими силами.

Мишустин уточнил, что на реализацию программы в 2023 году предусмотрено более 19,5 млрд рублей. По его словам, с начала действия программы ею воспользовались более 100 тысяч заемщиков.

"Сельская ипотека" заработала с 2020 года. Действие программы распространяется на землю или жилье в сельской местности и в городах с населением не более 30 тысяч человек.

Ставка по программе в банке с сервисом электронной регистрации для готового жилья составляет 2,7%, а для строительства жилого дома - 3%. При этом первоначальный взнос составляет от 15% стоимости недвижимости, по двум документам - от 50%. Максимальная сумма кредита - 5 млн рублей.

Заключение кредитного договора возможно после согласования объекта недвижимости в Минсельхозе. Согласование может занимать до десяти дней. Кредит по программе можно получить только один раз. Кроме того, теперь жители приграничных территорий могут брать кредит по ставки 0,1%.

Михаил Мишустин Минсельхоз Правительство
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