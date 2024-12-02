Совокупные поставки Nio, Li Auto и XPeng в ноябре обновили рекорд

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Китайские производители электромобилей в ноябре увеличили поставки в годовом выражении.

Nio отгрузила 20 575 автомобилей, что на 28,9% выше показателя за ноябрь 2023 года, сообщила компания. Продажи превысили 20 тысяч машин шестой месяц подряд.

Li Auto в ноябре отправила покупателям 48,74 тысячи электромобилей (рост на 18,8%). За одиннадцать месяцев продажи увеличились на 35,7% - почти до 442 тысяч единиц.

XPeng в ноябре поставила 30 895 машин (повышение на 54,2%). С начала года продажи выросли на 26,2% и достигли 153 373 штук.

Совокупные поставки этих китайских компаний в ноябре составили 100,21 тысячи электромобилей, что стало лучшим месячным показателем в истории.

BYD в минувшем месяце увеличила продажи автомобилей на новых источниках энергии (NEV) на 67,2% - до 504 003. В январе-ноябре поставки выросли на 40%, составив 3,741 млн, при это компания планировала в 2024 году продать 3,6 млн машин.

Geely поставила в ноябре 122 453 NEV (рост на 88,3%), с начала года - 777,03 тысячи (увеличение на 82%).

Поставки Great Wall Motor в прошлом месяце повысились на 15,2% и составили 36 тысяч NEV. Компания производите автомобили под марками Haval, Wey, Tank и Ora.

Производитель смартфонов Xiaomi, который выпустил свой первый электромобиль SU7 в конце марта, поставил на рынок в ноябре 21,96 тысячи машин по сравнению с 20,7 тысячи месяцем ранее.