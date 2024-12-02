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В ЮАР заявили, что БРИКС не планирует создавать собственную валюту

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - После угроз избранного президента США Дональда Трампа ввести пошлины против стран БРИКС в случае создания их собственной общей валюты власти ЮАР заявили, что таких планов у объединения нет, сообщает в понедельник Bloomberg.

"В последнее время искажение фактов привело к появлению неверного нарратива о том, что БРИКС планирует создать новую валюту. Но это не так", - приводит агентство заявление МИД ЮАР.

Отмечается, что обсуждения между странами БРИКС сфокусировано на торговле с использованием национальных валют.

Ранее Трамп заявил, что, если БРИКС попытается найти альтернативу доллару и создать собственную валюту, США введут 100-процентные пошлины в отношении стран объединения.

При этом в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что процесс "эрозии" привлекательности доллара идет и набирает силу в мире, и, если США продолжат принуждать страны к использованию доллара, это еще больше усилит тенденции по переходу на расчеты в национальных валютах.

ЮАР БРИКС
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