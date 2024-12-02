Песков отметил эрозию привлекательности доллара в мире

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Процесс "эрозии" привлекательности доллара идет и набирает силу в мире; если США продолжат принуждать страны к использованию доллара, это еще больше усилит тенденции по переходу на расчеты в национальных валютах, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Его спросили на брифинге, как в Кремле оценивают заявление избранного президента США Дональда Трампа, что пошлины для стран БРИКС в случае создания блоком собственной единой валюты, альтернативной доллару США, составят 100%.

"Речь же не только о странах БРИКС, в целом все больше и больше стран, которые начинают переходить на использование национальных валют при осуществлении внешней торгово-экономической деятельности. Это процесс, который набирает силу по всему миру, но с другой стороны, если США будут с использованием силы, как они говорят, экономического воздействия принуждать страны к использованию доллара, наверное, это еще больше усилит тенденции по переходу на национальные валюты", - сказал он.

По его словам, доллар как резервная валюта начинает для целого ряда стран терять свою привлекательность. "Это процесс "эрозии" привлекательности доллара, он действительно идет и набирает силу", - подчеркнул Песков.