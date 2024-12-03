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Минсельхоз заявил, что выделение АПК 57,5 млрд руб. закроет потребности в льготных кредитах на 2024 г.

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Решение правительства РФ о выделении АПК дополнительно 57,5 млрд рублей на субсидирование кредитов позволит в этом году полностью закрыть потребности в льготном кредитовании, заявила "Интерфаксу" первый замминистра сельского хозяйства Елена Фастова.

"Полностью закрываем этот год по краткосрочным и инвестиционным кредитам, выходим без задолженности", - сказала она.

Фастова пояснила, что дополнительные средства на субсидирование льготного кредитования потребовались в связи с повышением ключевой ставки ЦБ. "Мы выплатили субсидии, но из-за повышения ставки надо было выплатить больше, поэтому правительство выделило средства из резервного фонда", - сказала она.

Как сообщалось, правительство направило АПК дополнительные средства на субсидирование льготных займов. "Выделим дополнительно более 57,5 млрд рублей на субсидирование таких займов. Их порядка 40 тыс. Это важнейшее решение. Нужно, чтобы предприятия и индивидуальные предприниматели могли и дальше успешно работать", - заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.

Елена Фастова Михаил Мишустин Минсельхоз РФ
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