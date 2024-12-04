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Двенадцать регионов получат более 500 млн рублей на субсидирование инвесткредитов в АПК

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Правительство направит 12 регионам более 500 млн рублей на субсидирование льготных инвестиционных кредитов в АПК, сообщил на заседании премьер-министр Михаил Мишустин.

Средства получат Камчатский край, Белгородская, Владимирская, Волгоградская, Калужская, Курская, Московская, Новосибирская, Оренбургская, Смоленская, Тверская и Тульская области.

Мишустин напомнил, что в 2024 году на возмещение части затрат на уплату процентов по таким займам в федеральном бюджете было зарезервировано более 8 млрд рублей. На такую господдержку могут рассчитывать те, кто вкладывается в строительство, реконструкцию или обновление объектов АПК, приобретает технику и оборудование, расширяет переработку сельскохозяйственного сырья.

"Рассчитываем, что принятое решение позволит своевременно завершить начатые работы. А новые объекты агропромышленного комплекса предоставят еще более широкий выбор качественных продуктов отечественного производства", - отметил глава правительства.

Михаил Мишустин АПК Правительство
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