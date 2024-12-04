Объем вложений по программе долгосрочных сбережений достиг 145 млрд рублей

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Более 2 млн граждан уже стали участниками программы долгосрочных сбережений (ПДС), на 22 ноября объем их вложений составил 145 млрд рублей, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"По состоянию на 22 ноября в программе долгосрочных сбережений приняли участие свыше 2,1 млн вкладчиков, привлечено 145 млрд рублей. Напомню, что здесь поставлена более амбициозная цель: в 2026 году сумма привлеченных средств в рамках программы должна превысить 1% ВВП, то есть составить не менее 2,3 трлн рублей. И в дальнейшем она должна неуклонно расти", - заявил Путин в ходе форума ВТБ "Россия зовет!".

Программа долгосрочных сбережений была запущена с начала 2024 года. Она предусматривает государственное софинансирование взносов на протяжении 10 лет в размере до 36 тыс. рублей в год, а также право на налоговый вычет.

Средства граждан, внесенные в рамках программы, застрахованы на сумму 2,8 млн рублей. Начать использовать накопленные средства можно будет через 15 лет или при достижении возраста 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин).

Согласно поручению Путина, по итогам 2024 года объем вложений граждан в рамках этой программы должен составить 250 млрд рублей.