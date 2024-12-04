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НРД перечислили 5,6 млрд руб. для выплаты купона по евробондам "Россия-2025"

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Минфин в соответствии с указом президента РФ от 9 сентября 2023 года перечислил в Национальный расчетный депозитарий (НРД) 5,6 млрд рублей (эквивалент 50,3 млн евро) для выплаты купонного дохода по суверенным еврооблигациям со сроком погашения в 2025 году, сообщило министерство.

НРД, выступающий платежным агентом, средства получил, говорится в сообщении.

С июня 2022 года Минфин осуществляет все выплаты по суверенным еврооблигациям РФ в рублях.

Минфин 6 сентября сообщил о запуске процедуры замещения суверенных евробондов РФ. К замещению принимаются все находящиеся в обращении выпуски еврооблигаций Российской Федерации. Размер купонного дохода, периодичность его выплаты, срок погашения и номинальная стоимость замещающих еврооблигаций РФ будут соответствовать аналогичным условиям замещаемых евробондов.

Во вторник министерство опубликовало на своем сайте приказы об эмиссии замещающих бумаг под все 13 находящихся в обращении выпусков евробондов России. Дата замещения еврооблигаций РФ - 5 декабря.

Президентский указ, устанавливающий основные правила замещения суверенных евробондов, предписывает, что исполнение обязательств по незамещенным евробондам РФ будет продолжаться на основании указа главы государства от 9 сентября прошлого года.

НРД Национальный расчетный депозитарий Минфин РФ
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