НРД перечислены 3,9 млрд руб. для выплаты купонов по евробондам "Россия-2027" и "Россия-2032"

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Минфин в соответствии с указом президента РФ от 9 сентября 2023 года перечислил в Национальный расчетный депозитарий (НРД) 3,9 млрд рублей (эквивалент 37,2 млн евро) для выплаты купонного дохода по суверенным еврооблигациям со сроками погашения в 2027 и 2032 годах, сообщило министерство.

НРД, выступающий платежным агентом, средства получил, говорится в сообщении.

С июня 2022 года Минфин осуществляет все выплаты по суверенным еврооблигациям РФ в рублях.

Минфин 6 сентября сообщил о запуске процедуры замещения суверенных евробондов РФ. К замещению принимаются все находящиеся в обращении выпуски еврооблигаций Российской Федерации. Размер купонного дохода, периодичность его выплаты, срок погашения и номинальная стоимость замещающих еврооблигаций РФ будут соответствовать аналогичным условиям замещаемых евробондов.

Для евробондов, права на которые учитываются в российских и иностранных депозитариях, были установлены разные даты окончания приема заявок на обмен. Для еврооблигаций с правами в иностранных депозитариях срок подачи заявок истек 15 октября, с правами в российских депозитариях - 14 ноября. Акцепт оферт Минфин планирует провести 5 декабря.

Президентский указ, устанавливающий основные правила замещения суверенных евробондов, предписывает, что исполнение обязательств по незамещенным евробондам РФ будет продолжаться на основании указа главы государства от 9 сентября прошлого года.

Минфин в своем письме разъяснял, что замещающие и оставшиеся незамещенными еврооблигации РФ будут одновременно обращаться на вторичном рынке у российских организаторов торгов. При этом, в случае значительного объема замещения, ликвидность оригинальных выпусков суверенных евробондов будет снижена из-за сокращения их остатка в обращении, отмечало министерство.