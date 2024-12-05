Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,6%

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в четверг продолжил снижение, отыгрывая негативную динамику вечерней сессии среды из-за укрепления рубля, отсутствия ожидаемых драйверов роста с форума ВТБ "Россия зовет!", а также статистики об ускорении инфляции в России. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,6%, лидерами отката выступили акции ГК "Самолет" (-3%).

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2469,85 пункта (-0,6%), индекс РТС - 746,59 пункта (-0,61); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,6%.

Официальный курс доллара, установленный ЦБ РФ с 5 декабря, составляет 104,2361 руб. (-1,9517 рубля).

Подешевели также акции ВТБ (-2,6%), "МТС" (-2,5%), "Норникеля" (-1,9%), "НОВАТЭКа" (-1,8%), "АЛРОСА" (-1,5%), "ММК" (-1,4%), "Татнефти" (-1,3%), "Роснефти" (-1,2%), Сбербанка (-1,2% и -1,2% "префы"), "Т-Технологии" (-1,2%), "Магнита" (-1%), "РусГидро" (-1%), расписки OZON (-0,8%), бумаги "Московской биржи" (-0,7%), "Северстали" (-0,7%), ПАО "Полюс" (-0,6%), "Аэрофлота" (-0,5%), "НЛМК" (-0,5%), АФК "Система" (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (-0,4%), "Интер РАО" (-0,4%), ОК "Русал" (-0,1%).

Подорожали "префы" "Сургутнефтегаза" (+1%), акции "Газпром нефти" (+0,7%), "Газпрома" (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%).

Вышедшие накануне вечером данные Росстата показали ускорение инфляции в РФ, что подогрело ожидания ужесточения монетарной политики ЦБ РФ.

Так, инфляция в РФ с 26 ноября по 2 декабря составила 0,50% после 0,36% с 19 по 25 ноября и 0,37% с 12 по 18 ноября. Из данных за конец ноября-начало декабря этого и прошлых годов следует, что на 2 декабря годовая инфляция в РФ ускорилась до 9,01% с 8,66% на 25 ноября, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ). Точные цифры по годовой инфляции на конец ноября Росстат опубликует 11 декабря.

По оценке главного аналитика отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи в четверг будет двигаться в диапазоне 2440-2485 пунктов.

"Склоняемся к мнению, что российский рынок продолжит снижение, поскольку в данный момент отсутствуют драйверы для роста, хотя возможны кратковременные попытки выкупа упавших бумаг. Вероятно, хуже рынка будут акции ГК "Самолет", так как уход котировок ниже цены размещения обычно сопровождается дальнейшим снижением", - отмечает он.

Накануне падение ускорилось вечером после известий, что Минфин РФ не ожидает дивидендов от "Газпрома" в 2025 году. После этой новости, помимо акций самого концерна, начали снижаться и другие бумаги. Финальным аккордом стал отчет Росстата по инфляции, указавший на ее ускорение. Акции ГК "Самолет" впервые в своей истории завершили день ниже цены IPO: бумаги откатились до 926 рублей за штуку (-2,9%) при уровне первичного размещения в 950 рублей, обратил внимание Головинов.

Аналитики компании "Цифра брокер" также отмечают, что индекс МосБиржи устремился в направлении многомесячных минимумов. Нефть просела на фоне ожиданий сокращения спроса со стороны Китая, и не только из-за затянувшегося восстановления экономики в регионе, а из-за более высоких по сравнению с ожидавшимися темпов перехода на электромобили.

В США накануне индексы акций выросли на 0,6-1,3% и обновили максимумы, Dow Jones (+0,7%) впервые завершил сессию выше отметки 45000 пунктов.

Трейдеров не смутили ни слабые статданные, ни заявления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, который дал понять, что американскому ЦБ нет необходимости спешить с дальнейшим снижением базовой процентной ставки, пишет Market Watch.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в ноябре опустился до минимальных за три месяца 52,1 пункта по сравнению с 56 пунктами месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Аналитики в среднем ожидали менее значительного снижения показателя - до 55,5 пункта, по данным Trading Economics.

Пауэлл, принявший участие в мероприятии DealBook Summit, организованном The New York Times, отметил, что экономика США остается сильной, и она оказалась сильнее, чем руководство ФРС полагало в сентябре.

"Риски ослабления рынка труда, кажется, стали меньше, рост экономики определенно сильнее, чем мы ожидали, а инфляция немного выше. Хорошая новость в том, что мы можем позволить себе быть чуть более осторожными, пытаясь найти нейтральный уровень ставки", - сказал Пауэлл.

Федрезерв снизил ставку дважды в этом году, в общей сложности на 75 базисных пунктов (б.п.), и у трейдеров нет уверенности, что он вновь опустит ее на предстоящем заседании 17-18 декабря.

Внимание рынка на этой неделе направлено на ноябрьский отчет о безработице в Штатах. Эксперты полагают, что эти данные будут иметь большое значение для дальнейших планов ФРС в отношении денежно-кредитной политики.

Данные отраслевой организации ADP, опубликованные в среду, показали некоторое охлаждение рынка труда. Число рабочих мест в частном секторе США в ноябре увеличилось на 146 тыс. после октябрьского повышения на 184 тыс. Консенсус-прогноз опрошенных The Wall Street Journal аналитиков предполагал более существенный рост числа рабочих мест в ноябре - на 163 тыс.

В Азии в четверг наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, австралийский ASX Australia - на 0,2%, южнокорейский KOSPI просел на 0,9%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,1%, гонконгский Hang Seng теряет 1,1%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются в пределах 0,2%).

ВВП Южной Кореи в III квартале 2024 года увеличился на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, согласно окончательным данным Банка Кореи. В годовом выражении экономика страны выросла на 1,5%. Динамика обоих показателей совпала с предварительно объявленными данными.

Депутаты нижней палаты парламента Франции - Национального собрания - проголосовали в среду вечером за вотум недоверия правительству Мишеля Барнье, выдвинутый левой коалицией "Новый народный фронт".

На нефтяном рынке утром в четверг цены стабилизировались после падения накануне вечером, трейдеры оценивают данные о запасах топлива в США и ждут результатов встречи ОПЕК+.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени в четверг составила $72,42 за баррель (+0,2% и -1,8% накануне), январская цена фьючерсов на WTI - $68,66 за баррель (+0,2% и -2% в среду).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 5,07 млн баррелей, однако запасы бензина выросли на 2,36 млн баррелей, резервы дистиллятов увеличились на 3,38 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1,41 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,04 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 424 тыс. баррелей.

В четверг в центре внимания рынка будет встреча министров ОПЕК+, которая пройдет в онлайн-формате. Трейдеры надеются, что группа продлит действующие ограничения на добычу нефти до конца первого квартала.