Сбербанк в 2025 году ждет чистую процентную маржу не ниже 5,6%

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Сбербанк в 2025 году ждет снижения чистой процентной маржи, она будет не ниже 5,6% против прогноза в свыше 5,8% на 2024 год.

"Несмотря на жесткую денежно-кредитную политику и стоящие перед нами вызовы, мы ставим задачу сдержать давление на маржу и таргетируем ее уровень на 2025 год не ниже 5,6%. Это очень серьезная амбиция и выше уровня, который мы закладывали в стратегию", - сообщил на дне инвестора старший вице-президент, руководитель блока "Финансы" Сбербанка Тарас Скворцов.

Банк в стратегии на 2024-2026 годах закладывал чистую процентную маржу в среднем выше 5,5%.