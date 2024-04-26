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Сбербанк сохранил прогноз по чистой процентной марже на 2024 год в размере свыше 5,7%

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Сбербанк сохранил прогноз по чистой процентной марже на 2024 год, ожидает ее выше 5,7%, следует из презентации кредитной организации.

Чистая процентная маржа банка в I квартале 2024 года по МСФО составила 5,88% по сравнению с 5,78% за аналогичный период 2023 года.

Сбербанк прогнозирует некоторое снижение чистой процентной маржи во II и III кварталах.

"Мы ожидаем в дальнейшем, во втором и третьем кварталах, определенное снижение маржи и дальше стабилизацию ее на этом уровне. В среднем по году рассчитываем выйти на 5,7%, может быть, чуть лучше", - сообщил на конференц-звонке старший вице-президент, руководитель блока "Финансы" банка Тарас Скворцов и добавил, что более точные данные банк сможет представить по итогам публикации результатов за второй квартал.

"Для нас тот уровень конкуренции за пассивы, который сейчас есть, это такой очень важный фактор, который трудно до конца предсказать. Конечно, мы будем смотреть за ним и реагировать, и активно тоже бороться за средства клиентов. Если для этого потребуется повышать ставки, мы, конечно, будем это делать", - заявил топ-менеджер банка.

Сбербанк Тарас Скворцов
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