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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:37

Пошлина на экспорт пшеницы из России с 18 декабря снизится впервые с начала сентября

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт пшеницы из России с 18 декабря снизится на 15%, до 4136,5 рубля с 4871,5 рубля за тонну неделей ранее, сообщает Минсельхоз.

Это первое снижение пошлины с начала сентября.

Ставка пошлины на ячмень снизится до 2 185,3 рубля с 2 229,1 рубля за тонну, на кукурузу - до 4 393,3 рубля с 4 513,2 рубля за тонну соответственно.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $236,5 за тонну на пшеницу ($233,3 неделей ранее), $197,8 - на ячмень ($187,5), $229 - на кукурузу ($218).

Эти ставки будут действовать по 25 декабря включительно.

Россия со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на "Московской бирже". Сначала ставки пошлин исчислялись в долларах. С июля 2022 года они определяются в рублях. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.

Сначала базовая цена для расчета пошлин составляла 15 тысяч рублей за тонну пшеницы и 13 875 рублей за тонну ячменя и кукурузы. С июня 2023 года она была повышена до 17 тысяч и 15 875 рублей за тонну соответственно. С 28 июня 2024 года базовая цена на пшеницу составляет 18 тысяч рублей, на ячмень и кукурузу - 16 875 рублей за тонну.

Минсельхоз
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