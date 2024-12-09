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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 16:17

РФ к 5 декабря увеличила импорт мандаринов на 14,4%

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - РФ в достаточном объеме обеспечена мандаринами к Новому году, их импорт к 5 декабря вырос на 14,4% и составил 738,3 тыс. тонн, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Россельхознадзора.

Основным поставщиком этих цитрусовых является Турция, которая ввезла 311,1 тыс. тонн. Из Египта импортировано 148,9 тыс. тонн, Китая - 72,1 тыс. тонн, ЮАР - 58,2 тыс. тонн, Ирана - 44,7 тыс. тонн, Грузии - 21,6 тыс. тонн, Абхазии - 20,1 тыс. тонн, Марокко - 18,2 тыс. тонн и Пакистана - 10,5 тыс. тонн.

В миреВ Абхазии заявили, что цветочного трипса на местных мандаринах быть не можетЧитать подробнее

Как сообщил в субботу "Интерфаксу" и.о. министра сельского хозяйства Абхазии Беслан Джопуа, накануне был усилен контроль за ввозом мандаринов из республики в связи с обнаружением в нескольких поставках такого вредителя, как западный цветочный трипс. После проверок на границе пропуск большегрузных машин с мандаринами на КПП "Псоу" возобновился.

Ранее Россельхознадзор опроверг информацию о запрете импорта мандаринов из Абхазии.

Россельхознадзор Турция Египет ЮАР Марокко Абхазия
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