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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 06:52

Китай увеличил экспорт в ноябре на 6,7%, хуже прогнозов

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Китай нарастил экспорт в ноябре на 6,7% в годовом выражении - до $312,3 млрд, говорится в сообщении Главного таможенного управления КНР.

Рост экспорта отмечен по итогам восьмого месяца подряд, однако оказался хуже консенсус-прогноза опрошенных Trading Economics аналитиков, ожидавших увеличения на 8,5%.

Объем китайского импорта в ноябре упал на 3,9%, до $214,9 млрд. Эксперты в среднем прогнозировали увеличение импорта на 0,3%.

В октябре китайский экспорт подскочил на 12,7%, импорт снизился на 2,3%.

В январе-ноябре объем китайского экспорта вырос на 5,4%, до $3,24 трлн. Поставки за рубеж пластика увеличились на 5,6%, текстильной продукции - на 4,6%, первичного алюминия - на 15,9%, мебели - на 6,2%, механических и электроприборов - на 7%.

Объем импорта за этот период повысился на 1,2%, до $2,36 трлн. В том числе импорт автоматического оборудования для обработки данных подскочил на 58,1%, высокотехнологичной продукции - на 10,7%, рафинированной меди - на 11,8%, продуктов нефтепереработки - на 8%, электроники - на 6,3%, природного газа - на 4,1%. Закупки стали за рубежом упали на 9,9%.

Положительное сальдо внешнеторгового баланса КНР в ноябре увеличилось до $97,4 млрд по сравнению $69,5 млрд за тот же месяц годом ранее и $95,7 млрд в октябре. Профицит является максимальным с июня.

В январе-ноябре профицит составил $884,7 млрд.

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