Темпы роста корпоративного кредитования в ноябре замедлились до 0,8% после 2,3% в октябре

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Темпы роста корпоративного кредитования в ноябре значительно замедлились и составили 0,8% после 2,3% в октябре. Об этом говорится в аналитическом обзоре ЦБ "Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм ДКП".

Годовой прирост портфеля замедлился до 20,3% с 21,8% месяцем ранее. Этому отчасти могли способствовать как жесткие ДКУ, так и изменения в банковском регулировании, в том числе введение антициклической надбавки к нормативам достаточности капитала в размере 0,25 п.п., отмечает регулятор.

Розничное кредитование в ноябре, по оперативным данным, сократилось на 1,7% после роста на 0,4% в октябре.

Годовой прирост замедлился до 11,1% с 14,9% в октябре.

При этом снижение было связано с проведением масштабных сделок по секьюритизации потребительских кредитов, без учета которых месячный прирост составил бы 0,3%, говорится в обзоре.