Выпуск экологически чистого авиатоплива в 2024 году вырос хуже прогноза IATA

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Производство экологически чистого авиационного топлива (SAF) в мире в 2024 году составит 1,3 млрд литров (1 млн тонн), что вдвое выше прошлогоднего показателя в 0,6 млрд литров, по оценке Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

Однако это значительно ниже сделанного ранее прогноза IATA в 1,9 млрд литров. Это обусловлено тем, что основные предприятия в США перенесли наращивание производства на первое полугодие 2025 года, сообщила IATA.

Ожидается, что в 2025 году выпуск SAF достигнет 2,7 млрд литров. При этом его доля в общем объеме выпуска авиатоплива в мире поднимется до 0,7% с 0,3% в текущем году, прогнозирует IATA.

"Объемы производства SAF растут, но удручающе медленно", - прокомментировал показатели гендиректор IATA Вилли Уолш.

Как подсчитали в ассоциации, для достижения нулевого уровня выбросов CO2 к 2050 году потребуется от 3 тысяч до более 6,5 тысяч новых заводов по производству возобновляемого топлива. Среднегодовые капитальные затраты на строительство этих предприятий в течение 30-летнего периода составят около $128 млрд при лучшем сценарии.

"Правительства должны оперативно разработать конкретные политические стимулы для ускорения производства возобновляемой энергии, - отмечает Уолш, предлагая использовать в качестве модели для подражания переход на ветряную и солнечную энергию. - Энергетический переход, включающий в себя переход на SAF, потребует менее половины ежегодных инвестиций, необходимых для реализации масштабного производства ветряной и солнечной энергии".

IATA объединяет порядка 340 авиакомпаний, которые выполняют свыше 80% всех общемировых воздушных перевозок.