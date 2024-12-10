В ЦБ отметили, что темпы роста корпоративного кредитования в ноябре стали "заметно сдержаннее"

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Аналитики ЦБ РФ вслед за Сбербанком констатировали постепенную смену тенденции в секторе корпоративного кредитования, пребывавшего в последнее время в фазе перегрева несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики и усиление регуляторного давления.

"Корпоративное кредитование сохранило высокие темпы роста вплоть до октября включительно, при этом общий кредитный импульс в экономике продолжил снижаться. По оперативным данным, в ноябре темпы роста корпоративного кредитования стали заметно более сдержанными", - сказано в традиционном бюллетене "О чем говорят тренды" департамента исследований и прогнозирования ЦБ, опубликованном во вторник.

Более сдержанный рост кредитования, "признаки которого уже наблюдаются", повлияет и на темпы роста денежных агрегатов и цен, говорится в докладе.

Ранее во вторник крупнейший российский кредитор, Сбербанк, отметил те же тенденции в своей отчетности за 11 месяцев. "Мы видим снижение спроса и со стороны корпоративных заемщиков по сравнению с третьим кварталом этого года", - заявил глава банка Герман Греф. Темпы роста корпоративного кредитного портфеля Сбербанка в ноябре замедлились до 2,4% (до 1% без учета валютной переоценки) после роста на 3,2% в октябре.

Еще по состоянию на конец октября импульс от процентного канала к кредитному в части корпоративного кредитования проходил "слабо", констатируют аналитики ЦБ: компании сохраняли "аппетит и высокие возможности для привлечения заемных средств даже по значительно возросшим ставкам". Доля среднесрочного и долгосрочного кредитования сохранялась на повышенном уровне, составляя около половины новых выдач.

"Значимый объем новых кредитов привлекают компании финансовой отрасли, в которую входят лизинговые и факторинговые компании, а также оптовой и розничной торговли, транспорта и строительства. При этом отсутствуют отрасли, для которых резко бы сократился доступ к заемным средствам в текущем цикле ужесточения денежно-кредитной политики. Более того, данные банковской статистики показывают, что в последние месяцы рост кредитного портфеля характерен для все большего числа отраслей экономики", - анализируются в "Трендах" результаты сектора за 10 месяцев.