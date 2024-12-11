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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 11:55

Россельхозбанк сообщил о сокращении рынка сделок M&A в АПК в 2024 году на 12%

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - В российском агропроме объем рынка сделок M&A в 2024 году составит около $3 млрд, что на 12% меньше, чем в 2023 году, спрогнозировал управляющий директор департамента крупного бизнеса, Россельхозбанка Илья Шумов на конференции "Агрохолдинги России - 2024", организованной журналом "Агроинвестор".

"Ожидаем, что рынок упадет. Объем по итогам года составит, скорее всего, около $3 млрд. Это падение на 12%. Падение могло стать и более значимым, если бы не ряд крупных сделок, которые закрылись во втором полугодии. Количество сделок снизится, ожидаю, что их будет 57, снижение на 26%, средний размер сделки составит около $53 млн", - уточнил он.

В 2024 году сократится и количество сделок с иностранцами: "Если в прошлом году их было 11, то сейчас их - 6".

За 9 месяцев этого года рынок упал на 8%, число сделок уменьшилось 26%. Большинство сделок прошло в пищевой промышленности.

Одной из причин сокращения рынка Шумов считает рост ключевой ставки. В то же время этот фактор оказал и положительное влияние. "Многие компании, у которых высокая долговая нагрузка, стали более сговорчивыми и стали более адекватно подходить к стоимости бизнеса", - пояснил он.

По его словам, самой крупной сделкой стала продажа компании "Прогресс" структурам Владимира Лисина. Рынок оценил ее в $750 млн. Второе место по стоимости заняла сделка по продаже пивоваренной компании "Балтика" - около $340 млн. Топ-3 замыкает консолидация группой "Русагро" компании "Агро-Белогорье". "Потенциально это $300 млн", - предположил Шумов, отметив, что самым активным в M&A сектором стало свиноводство.

Заметным был и рынок мясопереработки: ГАП "Ресурс" купил "Владимирский стандарт" и "Царицыно". Консолидация рынка продолжается, заявил он.

По его прогнозу, в следующем году будет больше активности в растениеводстве. "Это связано как со снижением маржинальности, так и с ростом ключевой ставки. Это будет давить на продавцов, делать их более сговорчивыми на адекватные цены. Будет больше сделок по продаже проблемных и предпроблемных активов", - считает Шумов.

Россельхозбанк Русагро Царицыно Агро-Белогорье Илья Шумов АПК Балтика
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