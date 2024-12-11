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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 14:24

Акционеры SFI утвердили дивиденды за 9 месяцев в размере 227,6 руб. на акцию

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Акционеры инвестхолдинга SFI (ПАО "ЭсЭфАй", бывшее "Сафмар финансовые инвестиции") на собрании утвердили выплату дивидендов за девять месяцев 2024 года в размере 227,6 руб. на обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании.

Общая сумма выплат составит 10,9 млрд рублей (не участвуют в распределении акции, находящиеся в собственности самого общества).

Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов - 23 декабря 2024 года.

Ранее сообщалось, что чистая прибыль SFI по МСФО за девять месяцев 2024 года составила 19,3 млрд рублей.

Акционеры SFI не распределяли прибыль и не выплачивали дивиденды по результатам 2021 и 2022 годов, по итогам 2023 года были выплачены промежуточные, за 9 месяцев, дивиденды в размере 39,42 рубля на акцию и финальные в 20,6 рубля на акцию - всего 60,02 рубля на акцию, что составило 98,7% от чистой прибыли компании по МСФО за год (6,79 млрд рублей).

Акционерный капитал SFI состоит из 50 237 005 обыкновенных акций после погашения в августе казначейских акций в размере 55% от уставного капитала.

Под контролем бизнесмена Саида Гуцериева находятся российские юрлица, которым принадлежит 70,84% акций компании, в свободном обращении - 24,52% акций, которыми владеют более 30 тыс. физических и юридических лиц, 4,64% - казначейские акции.

ПАО "ЭсЭфАй" - публичный инвестиционный холдинг, которому принадлежит 87,5% ЛК "Европлан", 49% в страховой компании "ВСК" и 10,4% ритейлера "М.Видео".

SFI
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