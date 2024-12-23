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Инвестхолдинг SFI погасил остаток долга

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Инвестиционный холдинг SFI (ПАО "ЭсЭфАй") полностью погасил остаток задолженности в размере 9,7 млрд рублей по кредитному договору, сообщила компания. Таким образом, на текущий момент у SFI нет кредитных обязательств.

"На фоне текущей ситуации на денежном рынке сокращение нами долга до нуля является для нас большим преимуществом с точки зрения точности прогнозирования общих расходов холдинга и возможности удержания их на достаточно низком уровне даже в условиях "дорогих денег"", - отметил заместитель гендиректора SFI Олег Андриянкин.

"В этом году SFI сформировал значительный запас ликвидности за счет сделок на рынках капитала (IPO "Европлана", продажа акций "Русснефти"), возврата инвестиций по проекту GFN.RU, входящего дивидендного потока и процентного дохода. Этих средств хватило и на погашение кредита, и на выплату дивидендов нашим акционерам", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе SFI.

ПАО "ЭсЭфАй" - публичный инвестиционный холдинг. Ему принадлежит 87,5% лизинговой компании "Европлан", 49% в страховой компании ВСК, 10,4% ритейлера "М.Видео".

SFI Европлан ВСК Русснефть Олег Андриянкин GFN.RU
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