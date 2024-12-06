Костин считает, что ЦБ может начать снижать ключевую ставку в конце 2025 - начале 2026 г.

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - ЦБ РФ может начать снижать ключевую ставку в конце 2025 года или в начале 2026 года, считает глава ВТБ Андрей Костин.

"Я думаю, что сегодня Центральный банк, и в общем-то я за это очень уважаю руководство Центрального банка, потому что они взяли всю ответственность сегодня за инфляционную программу на себя в этом плане, пытается достаточно жестко транслировать бизнесу и обществу, что будет держать высокой ставку. Поэтому большинство аналитиков считает, что ставка повысится, возможно, до 23%. И, по нашему мнению, она либо останется высокой весь следующий год, потому что инфляция в следующем году, по нашим оценкам, будет порядка 6,5-7%, либо начнет снижаться ближе к концу этого года. Такие возможности тоже есть, если программа ЦБ будет достаточно успешной", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1".

"В целом я думаю, что если тренд изменится и ЦБ увидит, что инфляция пошла вниз, мы можем ожидать снижения ставки. Но боюсь, что это произойдёт не раньше конца следующего года либо даже в начале 2026 года", - добавил Костин.

В настоящее время ключевая ставка находится на уровне 21%. Многие участники рынка ожидают, что на последнем в этом году заседании совета директоров ЦБ, которое состоится 20 декабря, ставка может быть повышена до 23%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что регулятор в декабре будет рассматривать повышение ключевой ставки, но решение зависит от многих факторов и не предопределено.