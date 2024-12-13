ФРГ сократила экспорт в Россию в октябре на 9,4%, нарастила импорт на 27,4%

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Германия сократила экспорт в Россию в октябре на 9,4% по сравнению с сентябрем - до 628,7 млн евро, говорится в отчете Федерального статистического управления ФРГ (Destatis).

Импорт из РФ в позапрошлом месяце вырос на 27,4% м/м - до 153,6 млн евро.

Октябрьский экспорт в Россию был на 1,4% ниже, чем годом ранее, импорт - на 20,9%.

В январе-октябре экспорт в РФ упал на 17,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, импорт - на 51,8%.

Совокупный объем германского экспорта с поправкой на календарные и сезонные факторы в октябре упал на 2,8% относительно предыдущего месяца - до 124,6 млрд евро, обновив минимум почти за три года и показав худшую динамику с прошлого декабря.

Объем импорта понизился на 0,1%, до 111,2 млрд евро.

Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозировали сокращение экспорта на 2% и снижение импорта на 0,6%.

Экспорт германских товаров в страны Евросоюза в октябре уменьшился на 0,7% по сравнению с сентябрем. Поставки в государства, не входящие в ЕС, упали на 5,3%. Экспорт в США рухнул на 14,2%, в Китай - снизился на 3,8%, тогда как поставки в Великобританию увеличились на 2,1%.

Импорт из государств ЕС в позапрошлом месяце увеличился на 0,4%, из стран за пределами ЕС - снизился на 0,6%. Импорт из Китая упал на 3%, из США - на 3,9%, а закупки товаров в Великобритании повысились на 1,4%.

Профицит баланса внешней торговли Германии в октябре сократился до 13,4 млрд евро с 16,9 млрд евро в сентябре. Это минимальный показатель с ноября 2022 года.