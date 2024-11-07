Германия сократила экспорт в РФ в сентябре на 3,6%, импорт из РФ вырос на 20,1%

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Германия увеличила экспорт в Россию в сентябре на 3,6% по сравнению с августом, говорится в отчете Федерального статистического управления ФРГ (Destatis).

Импорт из РФ в позапрошлом месяце вырос на 20,1%.

Сентябрьский экспорт в Россию был на 5,6% выше, чем годом ранее, импорт – ниже на 34,4%.

В январе-сентябре экспорт в РФ упал на 18,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, импорт – на 53,6%.

Совокупный объем германского экспорта с поправкой на календарные и сезонные факторы в сентябре уменьшился на 1,7% относительно предыдущего месяца – до 128,2 млрд евро. Снижение было отмечено впервые с июня.

Объем импорта повысился на 2,1% до 111,3 млрд евро.

Экспорт германских товаров в страны Евросоюза в сентябре уменьшился на 1,8% по сравнению с августом. Поставки в государства, не входящие в ЕС, снизились на 1,6%. Экспорт в США вырос на 4,8%, в Китай – снизился на 3,7%, в Великобританию – на 4,9%.

Импорт из государств ЕС в позапрошлом месяце увеличился на 1,6%, из стран за пределами ЕС – на 2,6%. Импорт из Китая повысился на 5,6%, из США – уменьшился на 0,3%, из Великобритании – на 0,6%.

Профицит баланса внешней торговли Германии в сентябре сократился до 17 млрд евро с 21,4 млрд евро в августе.