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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 09:00

Глава Минэнерго сообщил, что экспорт угля из РФ в этом году может снизиться

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Минэнерго РФ видит ухудшение динамики экспорта угля из России в этом году, сообщил "Интерфаксу" глава ведомства Сергей Цивилев в кулуарах XXI съезда партии "Единая Россия".

"Мы в этом году, осталось еще немножко (до конца года - ИФ) видим ухудшение динамики экспорта угля. Поэтому предпринимаем все, чтобы на следующий год такой печальной тенденции у нас не было",- сказал он, отвечая на вопрос о прогнозе показателей в этом году.

Отвечая на вопрос про ожидания на 2025 год, Цивилев сказал, что "мы сейчас как раз определяемся с возможностью провоза, возможностью доставки его до рынков потребления". "Сейчас ситуация достаточно непростая, все зависит от возврата платежей, движения судов - от многих факторов зависит", - заключил министр.

Как сообщалось, добыча угля в России в 2023 году составила 438 млн т, экспорт - 213 млн т.

Минэнерго РФ Сергей Цивилев
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