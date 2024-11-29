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Минцифры РФ опровергло сообщения об отмене IT-отсрочки от срочной службы

Минцифры РФ опровергло сообщения об отмене IT-отсрочки от срочной службы
Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Минцифры России опровергает сообщения СМИ об отмене ИТ-отсрочки, в декабре будут представлены новые условия для бронирования, уже оформленные брони продолжают действовать до 21 марта 2025 года.

"В СМИ появилась информация о том, что в скором времени будет отменена ИТ-отсрочка. Это не так. Отсрочка для ИТ-специалистов, в том числе от прохождения срочной службы, продолжает действовать, здесь ничего не меняется", - говорится в сообщении министерства.

Минцифры уточняет, что "были скорректированы общие правила бронирования сотрудников компаний из всех отраслей экономики". "Речь идет о перечне условий, при которых организация признается обеспечивающей устойчивую работу экономики и получает по отдельному решению право бронирования своих сотрудников", - отмечают в министерстве.

Ведомство подчеркивает, что "никаких специальных изменений для ИТ-отрасли нет, уже оформленные брони сотрудникам ИТ-компаний продолжают действовать до 21 марта 2025 года".

"После этой даты получить бронь можно будет по новым условиям. В течение декабря мы доведем до сведения ИТ-компаний обновленные условия оформления брони", - обещает министерство.

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Для включения в списки на отсрочку IT-специалист в возрасте от 18 до 30 лет должен работать в аккредитованной IT-компании не менее 11 месяцев в течение года, предшествующего дате начала призыва. Компания должна быть аккредитована до 11 августа 2024 года. Требование к периоду работы в аккредитованной IT-компании не предъявляется, если специалист устроился на работу в течение года после окончания учебы.

Также специалист должен работать по трудовому договору с нормальной продолжительностью рабочего дня, иметь высшее образование по специальности из ранее утвержденного правительством перечня.

Отсрочка от срочной службы предоставлялась IT-специалистам во время весеннего и осеннего призывов в 2022-2024 годах. Президент РФ Владимир Путин в прошлом году подписал указ об увеличении предельного возраста предоставления отсрочки от срочной службы для IT-специалистов до 30 лет в связи с увеличением возраста призываемых срочников.

Минцифры РФ
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