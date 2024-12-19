Поиск
Важно
Прямая линия с Владимиром Путиным. Главное

"Мосбиржа" допустит акции МКПАО "Хэдхантер" и ЮГК к вечерним торгам с 20 декабря

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - "Московская биржа" с 20 декабря включит обыкновенные акции МКПАО "Хэдхантер" и ЮГК в список бумаг, доступных для заключения сделок на вечерней торговой сессии, сообщила биржа.

Торги бумагами "Хэдхантера" возобновились на "Мосбирже" в конце сентября после приостановки в связи с редомициляцией.

ЮГК провела IPO на "Мосбирже" в ноябре 2023 года.

Вечерняя сессия проводится с 19:00 до 23:50 по московскому времени.

Мосбиржа ЮГК Хэдхантер
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

США сделали исключения из санкций против "Газпромбанка" для Будапешта

Суд отказал в коллективном иске частных инвесторов по признанию недействительной сделки по выкупу "Яндекса"

Bloomberg сообщил о поисках G7 способов ужесточить "потолок цен" для нефти из России

Bloomberg сообщил о поисках G7 способов ужесточить "потолок цен" для нефти из России
Путин: "Прямая линия - 2024"

Путин надеется, что решение ЦБ по ключевой ставке в пятницу будет взвешенным

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5578 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне10 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии115 материалов
Путин: "Прямая линия - 2024"Путин: "Прямая линия - 2024"54 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2064 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });