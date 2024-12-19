"Мосбиржа" допустит акции МКПАО "Хэдхантер" и ЮГК к вечерним торгам с 20 декабря

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - "Московская биржа" с 20 декабря включит обыкновенные акции МКПАО "Хэдхантер" и ЮГК в список бумаг, доступных для заключения сделок на вечерней торговой сессии, сообщила биржа.

Торги бумагами "Хэдхантера" возобновились на "Мосбирже" в конце сентября после приостановки в связи с редомициляцией.

ЮГК провела IPO на "Мосбирже" в ноябре 2023 года.

Вечерняя сессия проводится с 19:00 до 23:50 по московскому времени.