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Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю ростом на новостях от ЦБ РФ

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в пятницу раллировал по всему спектру blue chips после известий, что Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых (при рыночных ожиданиях ее роста до 23% из-за высокой инфляции) и дал умеренно "ястребиный" сигнал. Индекс МосБиржи взлетел к 2640 пунктам (максимум за месяц) рекордными темпами и на максимальных оборотах с февраля 2022 года, лидерами роста выступили бумаги ПАО "Группа компаний ПИК" (+16,1%). Внешние рынки подавали негативные сигналы, подешевела нефть (фьючерс на Brent просел до $72,4 за баррель).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2638,42 пункта (+9,2%), индекс РТС - 812,12 пункта (+10,3%); цены большинства "голубых фишек" на бирже взлетели в пределах 15,2%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 21 декабря, составил 102,3438 руб. (-1,0769 рубля).

За неделю индексы МосБиржи и РТС выросли на 6,2-7,3%, курс доллара от ЦБ РФ снизился на 1,09 рубля.

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