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В Финляндии прекратили расследование по делу об арестованных экспонатах музеев из РФ

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - В Финляндии завершено расследование по делу о российских произведениях искусства, арестованных таможней Финляндией весной 2022 года по подозрению в нарушении санкционных ограничений.

"Экспонаты находились на временных выставках за границей и были возвращены через Финляндию в различные российские музеи", - сообщили местные СМИ со ссылкой на агентство STT.

В начале апреля 2022 года таможня арестовала на пропускном пункте Ваалимаа картины, антикварные предметы и статуи стоимостью в десятки миллионов евро, которые перевозились грузовиками через Финляндию в Россию. Эти произведения искусства прибыли из Италии и Японии, где они находились на выставках в музеях. Согласно российским СМИ, среди предметов были, в частности, экспонаты из петербургского Эрмитажа.

После изменения санкционного постановления ЕС, касающегося произведений искусства, МИД Финляндии выдал исключительное разрешение на транспортировку экспонатов.

Таким образом, препятствий для передачи задержанных предметов в Россию больше не было.

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский поблагодарил МИД Финляндии за возвращение арестованных произведений искусства, отмечает портал.

Михаил Пиотровский МИД Эрмитаж Финляндия
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