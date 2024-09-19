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Московский международный кинофестиваль пройдет с 17 по 24 апреля

Московский международный кинофестиваль пройдет с 17 по 24 апреля
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Московский международный кинофестиваль (ММКФ) пройдет в столице с 17 по 24 апреля, сообщили в дирекции фестиваля.

"Московский международный кинофестиваль объявляет даты проведения в 2025 году - 47-й ММКФ пройдет с 17 по 24 апреля. Основной площадкой смотра традиционно станет киноцентр "Октябрь"", - говорится в сообщении.

О дате приема заявок на участие в конкурсных и внеконкурсных программах 47-го ММКФ будет объявлено позднее, уточнили в дирекции.

Там также отметили, что ежегодно в рамках фестиваля проходят показы более 200 картин в 10 столичных кинотеатрах. 46-й ММКФ посетили 39 тысяч зрителей, а в конкурсе и внеконкурсных программах были представлены картины из 56 стран мира. Международное жюри вручило главную награду картине "Стыд" режиссера Мигеля Сальгадо (Мексика, Катар).

ММКФ - второй после Венецианского старейший кинофестиваль мира. Впервые ММКФ состоялся в 1935 году. Тогда он назывался "Советский кинофестиваль в Москве". Председателем жюри первого фестиваля был Сергей Эйзенштейн. Киносмотр регулярно проводится с 1959 года. До 1999 года ММКФ проводился раз в два года, затем - ежегодно. Смотр традиционно проходил в июне, но в 2018 году он был перенесен на апрель из-за Чемпионата мира по футболу. После этого было принято решение, что ММКФ будут проводить в апреле на постоянной основе.

ММКФ Московский международный кинофестиваль
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