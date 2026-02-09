Поиск

Церемония ТЭФИ-2026 пройдет 8-9 июня

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Победителей Национальной телевизионной премии ТЭФИ в 2026 году назовут 8 и 9 июня, сообщили "Интерфаксу" в фонде "Академия российского телевидения".

Церемонии награждения победителей состоятся в Москве, сказала собеседница агентства.

Президент фонда Михаил Швыдкой в ходе пресс-конференции, прошедшей в столице, сообщил, что в этом году, как и в прошлом, ТЭФИ будет вручаться в 53 номинациях в трех категориях: информационно-политическое, развлекательное вещания и сериалы. Однако, по его словам, в системе голосования планируется нововведение. Оно было предложено руководителем Первого канала Константином Эрнстом и поддержано всеми учредителями премии.

"В этом году мы будем проводить конкурс в два этапа. Первый этап, как обычно, голосуют академики, которые представляют все телевизионные каналы", - сказал Швыдкой.

Во втором этапе, по его словам, победители будут выбираться публично с помощью прямого голосования на сцене. "Голосовать будут представители медиаиндустрии плюс независимые эксперты. У нас 13 представителей медиаиндустрии и два эксперта", - уточнил Швыдкой.

Он выразил надежду, что это не только создаст некую интригу и станет элементом телешоу, "но и сделает присуждение премии более прозрачным, понятным и увлекательным".

В свою очередь директор фонда Этери Левиева сообщила, что в настоящее время идет прием работ, которых ожидается более 1,5-2 тысяч.

"Мы ждем, что это все завершится к 6 марта - это последний день приема работ. Затем начнется первый этап голосования, когда будут выбраны пятерки в сериалах и тройки во всех остальных номинациях в категориях", - уточнила Левиева.

