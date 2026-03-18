"Парсифаль" Вагнера в обновленной постановке впервые покажут в Большом театре

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Драму-мистерию Рихарда Вагнера "Парсифаль" в обновлённой постановке Мариинского театра впервые покажут в Большом театре.

Единственное в России сценическое воплощение этой драмы будет представлено на Исторической сцене Большого театра 31 марта и 1 апреля, сообщили в пресс-службе Большого театра.

В театре отметили, что постановка, осуществлённая в 1997 году английским режиссёром Тони Палмером, стала "эпохальной премьерой для Мариинского театра и актом возвращения в Санкт-Петербург сочинения, российская премьера которого прошла на сцене Народного дома императора Николая II в 1913 году". "Первое исполнение оперы в Москве состоялось на гастролях Мариинского театра в Большом в апреле 1998 года. В 2018 году спектакль был обновлён, закрепив за собой статус знакового явления отечественной вагнерианы", - добавили в театре.