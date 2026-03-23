Игорь Золотовицкий посмертно удостоен почетной "Ники"

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Театральный педагог, заслуженный артист России, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий посмотрено удостоен почетной награды Национальной премии кинематографических искусств и наук "Ника" за вклад в образование.

Церемония вручения наград проходит в понедельник вечером в театре "Моссовета".

Золотовицкий отмечен за вклад в кинематографические науки, критику и образование. Награду получил сын артиста Алексей Золотовицкий.

Золотовицкий скончался на 65-м году жизни 14 января 2026 года. Артист и педагог родился 18 июня 1961 года в Ташкенте. В 1983 году окончил Школу-студию МХАТ. С 1989 года - педагог Школы-студии МХАТ, профессор. С 2013 года был ректором Школы-студии МХАТ.

Также на церемонии были объявлены лауреаты в других номинациях.

Лучшим неигровым фильмом стала работа "К другому берегу. Станиславский в Новом Свете" режиссеров Бориса Караджева и Анастасии Кузяковой.

Лучшим анимационным фильмом стала картина "Булгаков" режиссёра Станислава Соколова.

В номинации "Лучшая музыка к фильму" наградой отмечен композитор Райан Оттер за фильм "Пророк. история Александра Пушкина".

Национальная кинематографическая премия "Ника" была учреждена в 1987 году Секретариатом Союза кинематографистов СССР. С начала 1990-х годов победители определяются путём тайного голосования членов Академии кинематографических искусств, в которую входят представители всех кинематографических специальностей. Победителям премии в каждой номинации вручаются статуэтки крылатой древнегреческой богини Ники.