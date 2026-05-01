Жюри Венецианской биеннале подало в отставку

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Международное жюри Венецианской биеннале объявило о решении уйти в отставку, сообщается на официальном сайте.

В сообщении прямо не названы причины. Церемония награждения, запланированная на 9 мая, перенесена на 22 ноября.

Ранее 23 апреля агентство Reuters сообщало, что на биеннале художники из России и Израиля не будут рассматриваться как претенденты на награды. Это объясняется тем, что Международный уголовный суд выдал ордеры на арест лидеров этих стран.

Российский и израильский павильоны при этом будут работать.

10 марта исполнительный заместитель председателя ЕК Хенна Вирккунен и член Еврокомиссии по вопросам культуры Гленн Микаллеф в совместном заявлении раскритиковали Фонд Венецианской биеннале за разрешение России вновь открыть свой национальный павильон.

Еврокомиссия пригрозила организаторам Венецианской биеннале отказом в гранте в размере 2 млн евро в случае допуска России.

