Поиск

По "Пушкинской карте" купили 110 млн билетов на 55 млрд рублей

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Благодаря программе "Пушкинская карта" российские культурные учреждения получили дополнительно 55 млрд рублей, сообщила министр культуры Ольга Любимова.

"Культурным флагманом для молодёжи является программа "Пушкинская карта", которая также с прошлого года реализуется нами в рамках федерального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры". С начала её реализации (к этой программе - ИФ) присоединились почти 12,5 тыс. организаций. Наши ребята приобрели уже 110 млн билетов, а это 55 млрд руб., которые стали дополнительным источником доходов наших учреждений культуры", - сказала Любимова во вторник на коллегии министерства, посвященной итогам 2025 года.

Она отметила, что в этом году программа перешла к новому банку-оператору - ВТБ, и всем участникам необходимо осуществить перевыпуск "Пушкинских карт". "На сегодня более 6,5 млн ребят в возрасте от 14 до 22 лет уже перевыпустили карту. И мы, конечно, отдельно работаем, чтобы это произошло комфортно для всех, кто имеет право пользоваться этой программой", - уточнила Любимова.

По её словам, на реализацию программы с 2025 по 2030 годы предусмотрено почти 140 млрд руб.

"Пушкинская карта" - программа по социальной поддержке молодежи от 14 до 22 лет для повышения доступности организаций культуры - была запущена 1 сентября 2021 года для повышения интереса молодежи к культурным мероприятиям, оплата которых происходит за счет государства. Номинал карты составляет 5 тыс. рублей в год, их можно потратить только на билеты на культурные мероприятия (походы в театры и кино, посещение выставок и концертов). При этом на кинотеатры можно потратить до 2 тыс. рублей из лимита.

Ольга Любимова Пушкинская карта ВТБ Минкультуры РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

The Rolling Stones представили новый альбом на закрытом мероприятии в Нью-Йорке

 The Rolling Stones представили новый альбом на закрытом мероприятии в Нью-Йорке

Музейщики опасаются, что крепость Орешек может остаться без электричества

 Музейщики опасаются, что крепость Орешек может остаться без электричества

Москвичам советуют распечатывать билеты в театры и музеи из-за проблем со связью

Бэнкси подтвердил авторство таинственной статуи на площади Ватерлоо в Лондоне

 Бэнкси подтвердил авторство таинственной статуи на площади Ватерлоо в Лондоне

В Кремле назвали прерогативой Минкультуры разъяснение причин запретов произведений

 В Кремле назвали прерогативой Минкультуры разъяснение причин запретов произведений

Минкультуры сообщило, что выдало заключение на сериал "Метод 3" после "обращения гражданина"

 Минкультуры сообщило, что выдало заключение на сериал "Метод 3" после "обращения гражданина"

"Кинопоиск" и "Иви" сняли с проката сериал "Метод 3" из-за дискредитации ценностей

Ученые подтвердили наличие секретных комнат в пирамиде Микерина

 Ученые подтвердили наличие секретных комнат в пирамиде Микерина

В "Петергофе" торжественно запустили фонтаны

 В "Петергофе" торжественно запустили фонтаны

Акустическая гитара Ноэла Галлахера ушла с торгов Sotheby’s за $96 тыс.

 Акустическая гитара Ноэла Галлахера ушла с торгов Sotheby’s за $96 тыс.
Хроники событий
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9349 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2162 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 151 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 163 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов