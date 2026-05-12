По "Пушкинской карте" купили 110 млн билетов на 55 млрд рублей

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Благодаря программе "Пушкинская карта" российские культурные учреждения получили дополнительно 55 млрд рублей, сообщила министр культуры Ольга Любимова.

"Культурным флагманом для молодёжи является программа "Пушкинская карта", которая также с прошлого года реализуется нами в рамках федерального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры". С начала её реализации (к этой программе - ИФ) присоединились почти 12,5 тыс. организаций. Наши ребята приобрели уже 110 млн билетов, а это 55 млрд руб., которые стали дополнительным источником доходов наших учреждений культуры", - сказала Любимова во вторник на коллегии министерства, посвященной итогам 2025 года.

Она отметила, что в этом году программа перешла к новому банку-оператору - ВТБ, и всем участникам необходимо осуществить перевыпуск "Пушкинских карт". "На сегодня более 6,5 млн ребят в возрасте от 14 до 22 лет уже перевыпустили карту. И мы, конечно, отдельно работаем, чтобы это произошло комфортно для всех, кто имеет право пользоваться этой программой", - уточнила Любимова.

По её словам, на реализацию программы с 2025 по 2030 годы предусмотрено почти 140 млрд руб.

"Пушкинская карта" - программа по социальной поддержке молодежи от 14 до 22 лет для повышения доступности организаций культуры - была запущена 1 сентября 2021 года для повышения интереса молодежи к культурным мероприятиям, оплата которых происходит за счет государства. Номинал карты составляет 5 тыс. рублей в год, их можно потратить только на билеты на культурные мероприятия (походы в театры и кино, посещение выставок и концертов). При этом на кинотеатры можно потратить до 2 тыс. рублей из лимита.