Фестиваль "Прокофьев - наш!" в Большом театре откроется оперой "Война и мир"

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Опера-эпопея "Война и мир" в постановке режиссера Андрея Кончаловского откроет фестиваль "Прокофьев - наш!" в Большом театре, сообщили в пресс-службе театра. Фестиваль приурочен ко 135-летию со дня рождения композитора.

"С 20 по 22 июня на Исторической сцене состоятся показы оперы "Война и мир" в постановке Андрея Кончаловского, - сказано в сообщении. - Великая партитура XX века прозвучит при участии солистов Большого и Мариинского театров, хора, оркестра и мимического ансамбля Большого театра".

Как отметили в театра, мысль о воплощении эпопеи Льва Толстого в музыке посетила Прокофьева еще в 1930-х годах. Работа над партитурой шла почти 12 лет, к весне 1943 года была готова первая редакция из 11 картин, а в 1946 году появилась вторая, дополненная важными эпизодами - в том числе сценой бала у екатерининского вельможи и советом в Филях, а также хоровым прологом. Композитор продолжал вносить правки вплоть до последних дней жизни в 1953 году, подготовив компактную версию для исполнения в один вечер. "Либретто, созданное совместно с Мирой Мендельсон Прокофьевой, опирается на подлинный текст Толстого, но не копирует его дословно. Авторы отбирали ключевые эпизоды, сохраняя дух романа и подчёркивая его патриотическую идею", - отметили в пресс-службе.