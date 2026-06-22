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"История игрушек 5" заработала в первый уикенд в прокате США и Канады $160 млн

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Анимационный фильм "История игрушек 5" (Toy Story 5) собрал $160 млн в североамериканском прокате в первые выходные после премьеры, пишет The Wall Street Journal. Это лучший старт для любого фильма с апреля 2025 года.

Во всем мире пятая часть успешной франшизы заработала $312 млн - это второй результат в истории для анимационной студии Pixar после "Головоломки 2".

Общие кассовые сборы в США и Канаде с начала года оцениваются в $4,46 млрд, и это максимальный показатель с доковидного 2019 года. Определенную роль сыграла инфляция, однако её влияние не столь значительно, как рост посещаемости. По данным исследовательской компании EntTelligence, средняя цена билета для взрослого зрителя выросла на 3% по сравнению с прошлым годом (до $13,44), тогда как количество проданных билетов увеличилось на 7% - до 312 млн.

"Мы пережили пять непростых лет, - отметил Крис Рэндлман, директор по доходам сети кинотеатров Flix Brewhouse. - Сейчас мы показываем отличный рост".

На прошлой неделе высоту в $300 млн совокупных сборов взяли два бюджетных фильма ужасов "Обсессия" и "Закулисье реальности". Оба фильма были сняты молодыми режиссерами, получившими известность как создатели контента на YouTube.

YouTube США Pixar Канада Крис Рэндлман
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