В Москве стартовали Дни культуры ОАЭ

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Церемония открытия Дней культуры Объединённых Арабских Эмиратов под девизом "Откройте для себя Абу-Даби" состоялась в Москве, передает корреспондент "Интерфакса".

"Эта культурная инициатива отражает убеждённость наших стран в том, что культура является универсальным языком, объединяющим народы, укрепляющим взаимопонимание, уважение и конструктивный диалог между цивилизациями", - сказал посол ОАЭ в России Мохаммед Ахмед Аль-Джабер, открывая церемонию.

Он указал, что "поступательное развитие отношений" между странами "создает прочную основу для дальнейшего расширения сотрудничества во всех сферах, прежде всего в области культуры, искусства и сохранения исторического наследия".

"Дни культуры ОАЭ под девизом "Откройте для себя Абу-Даби" предоставляют российской аудитории уникальную возможность познакомиться с богатым культурным наследием Эмиратов, национальными традициями, искусством, музыкой, ремёслами и эмиратской кухней, а также открыть для себя культурный, туристический и гуманитарный потенциал эмирата Абу-Даби, гармонично сочетающего уважение к традициям с устремлённостью в будущее", - отметил посол.

Со своей стороны замглавы МИД РФ Георгий Борисенко в своем приветственном слове отметил, что этот праздник - "мост, соединяющий Москву и Абу-Даби, РФ и ОАЭ".

"Отношения между нашими странами в политике и экономике уже выведены на очень высокий уровень благодаря личному вниманию к их развитию со стороны президента РФ Владимира Путина и президента ОАЭ Мухаммада ибн Заид Аль Нахайяна. Фундамент любого прочного союза - это взаимопонимание и доверие между народами", - сказал замминистра.

Он отметил, что "Именно уникальные связи, культурный обмен и межчеловеческое общение позволяют выстроить крепкую основу для дальнейшего развития стратегического партнерства".

Дни культуры ОАЭ проходят в Москве с 19 по 23 августа.