"Буратино" и "Чебурашку 2" представят на Фестивале российского кино в Китае

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Фестиваль российского кино пройдет с 27 августа по 2 сентября в пяти городах Китая, на нем представят военные ленты, семейные фильмы и анимацию, сообщили в пресс-службе Роскино.

"С 27 августа по 2 сентября 2026 года в Китае пройдет Фестиваль российского кино, который объединит зрителей сразу в пяти городах - Пекине, Шанхае, Хух-Хото, Харбине и Хэйхэ. В программу вошли современные российские премьеры, исторические драмы, семейные фильмы и анимация, а также специальные программы, посвященные отечественной мультипликации", - сказали в четверг в пресс-службе.

В программу вошли: военная драма о событиях Великой Отечественной войны и подвиге советских разведчиков - "Август"; историческая военная драма о подвиге спортсменов-буеристов, которые во время блокады Ленинграда выполняли опасные задания на льду Ладожского озера, - "Ангелы Ладоги"; военная драма о подвиге одной из самых известных женщин-пилотов периода Великой Отечественной войны советской летчицы Лидии Литвяк - "Литвяк"; фильм о судьбах людей в военный период - "Отец"; фантастическая драма по мотивам одноименного романа Евгения Водолазкина о советском авиаторе Иннокентии Платонове - "Авиатор".

Также на фестивале покажут продолжение семейной истории о Чебурашке и его друзьях - "Чебурашка 2", современное прочтение сказки "Буратино" и приключенческую анимационную историю о природе и культурном наследии России "Лео и Тиг. Дорога на Байкал".

В Роскино отметили, что фестиваль является ответным мероприятием масштабного Фестиваля китайского кино, состоявшегося с 8 по 14 июня 2026 года в Москве, Екатеринбурге и Владивостоке.

"Доброй традицией стало проведение обменных мероприятий, которые демонстрируют достижения наших киноиндустрий. В этом году с большим успехом состоялся Фестиваль китайского кино в России, познакомив нашу аудиторию с богатством современного китайского кинематографа. Уверена, что программа Фестиваля российского кино в Китае произведет на зрителей такое же сильное впечатление", - сказала министр культуры РФ Ольга Любимова, слова которой приводят в пресс-службе.

Отдельное место в фестивальной программе займет специальная секция, организованная в рамках соглашения между Роскино и "Союзмультфильмом", посвященная 90-летию киностудии. "Зрителям представят программу, объединяющую легендарные произведения отечественной анимации, а также современные короткометражные ленты", - подчеркнули в Роскино.

Организатором фестиваля выступает Роскино совместно с Китайским центром исследований киноискусства при поддержке министерства культуры РФ и Государственного управления Китайской Народной Республики по делам кинематографии.