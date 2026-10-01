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"Современник" в новом сезоне планирует четыре премьеры

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - В "Современнике" в новом театральном сезоне запланированы премьеры четырех спектаклей, сообщил на сборе труппы художественный руководитель театра Владимир Машков.

"Мы входим в 71-й театральный сезон. У нас много премьер", - сказал он.

В числе премьер - постановка "Консьерж" по киносценарию Валерия Тодоровского и Всеволода Бенигсена "Сосед", премьера которой состоится 13 и 14 ноября.

Декабрьской премьерой станет постановка по пьесе Михаила Булгакова "Дни Турбиных" (16-17 декабря).

Новый 2027 год в театре откроется премьерой спектакля "Мотылек" по пьесе Емельянова (22, 23 января). Продолжится театральный сезон премьерой 15-17 апреля - постановкой "Фигаро" по пьесе Пьера-Огюстена Карона де Бомарше "Безумный день, или Женитьба Фигаро".

Большим событием нового сезона театра станет празднование 100-летия со дня рождения советского и российского артиста театра и кино Евгения Евстигнеева. "9 октября на основной сцене состоится юбилейный вечер-спектакль "ЕвстиГЕНИЙ" режиссера Марины Брусникиной. В этот же день откроются мемориальная доска и выставка на Чистых прудах, посвящённые великому артисту", - подчеркнул Машков.

В новом сезоне продолжатся мероприятия, посвященные 70-летию театра и его основателям. Запланировано открытие мемориальных досок основателям "Современника" Виктору Сергачеву и Галине Волчек, а также народной артистке РСФСР Лилии Толмачевой.

Владимир Машков Современник
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