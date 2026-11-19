Московский международный кинофестиваль пройдет с 22 по 29 апреля 2027 года

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Московский международный кинофестиваль будет проходить с 22 по 29 апреля 2027 года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ММКФ.

"Московский международный кинофестиваль объявляет даты проведения в 2027 году - 49-й ММКФ пройдет с 22 по 29 апреля", - сказали в пресс-службе фестиваля.

ММКФ - второй после Венецианского старейший кинофестиваль мира. Впервые ММКФ состоялся в 1935 году. Тогда он назывался "Советский кинофестиваль в Москве". Председателем жюри первого фестиваля был Сергей Эйзенштейн. Киносмотр регулярно проводится с 1959 года. До 1999 года ММКФ проводился раз в два года, затем - ежегодно. Смотр традиционно проводился в июне, но в 2018 году он был перенесен на апрель из-за Чемпионата мира по футболу. После этого было принято решение, что ММКФ будут проводить в апреле на постоянной основе.