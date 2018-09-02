Ким Чен Ын выразил соболезнования в связи со смертью Кобзона

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Телеграмму соболезнования в связи с кончиной Иосифа Кобзона направил КНДР Ким Чен Ын, заявил в воскресенье ведущий церемонии прощания экс-министр культуры РФ Михаил Швыдкой.

Швыдкой сообщил, что из разных мест России и из разных стран мира приходят большое количество телеграмм. Он сказал, что хотел бы выделить только две из этих телеграмм соболезнования: телеграммы соболезнования президента Белоруссии Александр Лукашенко и лидера КНДР Ким Чен Ын. Швыдкой передал телеграммы семье Кобзона.

Сегодня с раннего утра в Концертном зале им. Чайковского в Москве проходит церемония прощания с Иосифом Кобзоном, скончавшимся 30 августа на 81-м году жизни. Артист будет будет похоронен сегодня на Востряковском кладбище столицы.